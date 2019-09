Łazienka+, czyli jak Koalicja Obywatelska chce kupić wyborców PiS

"Prawie milion mieszkań w Polsce nie ma toalety, a pół miliona lokali mieszkalnych nie ma bieżącej wody. Rodziny mieszkający w takich warunkach potrzebują natychmiastowego wsparcia" – to fragment obietnicy zawartej w programie Koalicji Obywatelskiej zatytułowany "Łazienka w każdym domu", który my będziemy nazywać programem Łazienka+.

Obraz przedstawiony w dokumencie KO to tylko część smutnego obrazu Polski, który nie przystaje do XXI wieku i opowieści o nadzwyczajnym wzroście gospodarczym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (najnowsze dotyczą roku 2017 - red.) wynika, że łazienki brakuje w niemal 1,24 mln mieszkań – zarówno tych w blokach, jak i domach wolnostojących. Toalet brakuje w niemal 925 tys. lokali mieszkalnych.

Dużo lepiej prezentuje się statystyka dotycząca dostępu do wodociągu, czyli drugiej części obietnicy Koalicji Obywatelskiej. W całej Polsce brakuje go w nieco ponad 460 tys. domów i mieszkań

Droga walka z "wykluczeniem sanitarnym"

Postanowiliśmy więc policzyć to sami. Przyjęliśmy założenie, że po pieniądze sięgnąć będą mogły osoby nieposiadające w domach nie tylko toalet, ale też łazienek. Przypomnijmy, mowa o ponad 1,4 mln mieszkań łącznie. W wielu wypadkach takie lokale mieszczą się w starych kamienicach objętych opieką konserwatora zabytków, co będzie wymagało specjalistycznych prac w całym budynku. Z kolei w wielu domach na wsiach koniecznym okazać się może dobudowanie pomieszczenia. Nietrudno sobie wyobrazić także sytuacje, w których prace ograniczą się jedynie do wydzielenia pomieszczenia i wykończenia go.