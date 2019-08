Program Lewicy: 2700 zł pensji minimalnej, leki za 5 zł, milion mieszkań

Włodzimierz Czarzasty (SLD) precyzował, że równe prawa pracownicze będą przysługiwać wszystkim - niezależnie od formy zatrudnienia (np. etat, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie). Wśród tych praw wymienił m.in. prawo do urlopu, do bezpiecznego i higienicznego sposobu pracy, do minimalnego wynagrodzenia, czy do ochrony rodzicielstwa.