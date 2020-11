Lekarze nie pozostawiają złudzeń. "System się zawalił". "Krzyk rozpaczy ministerstwa"

Podstawowa opieka zdrowotna już działa na granicy możliwości. Dostęp do specjalistów został niemal całkowicie sparaliżowany przez pandemię koronawirusa. Karetki stają w kolejkach do szpitali. Pacjenci na ratunek czekają godzinami, coraz częściej ta pomoc przybywa za późno.

Dr Jakub Kosikowski, onkolog, były członek Porozumienia Rezydentów OZZL, dodaje, że jeśli do wiosny nie będzie miał zespołu stresu pourazowego, "to będzie sukces". - Już wybieram, kto z covidem idzie na respirator, jak się zwolni, kto dostanie tlen - mówi.

Nie tylko COVID zabija

- To krzyk rozpaczy ministerstwa - tak apel ministra zdrowia określiła dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. - Statystyki wywindowały. Śmierć oddalona, tak to nazywam. Powodów jest wiele, sytuacja covidowa, obawa przed pójściem do lekarza też, a przede wszystkim kwestia dostępności do opieki zdrowotnej - wylicza.