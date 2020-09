Leszek Czarnecki na celowniku KNF. Komisja chce, by przestał szefować radzie nadzorczej Idea Banku

"W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących konieczność wystąpienia do emitenta z wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez przewodniczącego rady nadzorczej emitenta wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji" - napisano w komunikacie cytowanym przez PAP.

Komisja chce też, by w ramach postępowania administracyjnego Czarnecki został zawieszony w czynnościach członka rady nadzorczej Idea Banku do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wniosku KNF.

Koronawirus. Paweł Rabiej wprost o kondycji budżetu Warszawy: "stoimy przed dramatycznym wyborem"

Prokuratura przekonuje, że początkowo Idea Bank sprzedawał obligacje GetBack bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, co jest prawnie wymagane. Papiery te miały być sprzedawane pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe. Klienci mieli o tym nie wiedzieć i zdaniem prokuratury, nie mieli pełnej wiedzy co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji.