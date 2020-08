Potężny wybuch wstrząsnął stolicą Libanu we wtorek. Doszło do niego w porcie, prawdopodobnie z powodu pożaru składowanych tam materiałów wybuchowych. Gigantyczna fala uderzeniowa przeszła przez miasto, powodując niewyobrażalne zniszczenia. Co najmniej 100 nie żyje, kilka tysięcy jest rannych.