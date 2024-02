Licznik kar bije za zwłokę za czasów PiS. Polska musi zapłacić już 100 mln zł

Polska wciąż nie wdrożyła do własnego prawa unijnej dyrektywy o łączności elektronicznej. To właśnie do tego projektu rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował dorzucić przepisy o tzw. lex pilot. Przez zwłokę naszemu państwu naliczana jest kara. Obecnie to już ponad 100 mln zł.