Likwidacja książeczki mieszkaniowej. Ministerstwo zapowiada więcej korzyści

We wtorek odbyło się w Sejmie II czytanie tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego. Przewiduje m.in. rozwiązania dotyczące książeczek mieszkaniowych. Projekt trafił do komisji.

Jak podkreślił resort rozwoju, pracy i technologii, zmiany w ramach pakietu mieszkaniowego zakładają "poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do wypłacenia premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki mieszkaniowej".

Zobacz: Najem długoterminowy auta. "Stała opłata i zero zmartwień"

Ich właściciele zyskali dotąd jedynie prawo do rekompensat w postaci premii gwarancyjnej. A i tu nie każdy ma możliwość jej otrzymania, bo pieniądze mogą jedynie być wykorzystane na ściśle określone inwestycje - jest ich 12 - o czym więcej przeczytasz w WP Finanse .

Według MRPiT w 2019 roku zlikwidowanych zostało ok. 14,1 tys. książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Z danych za 2019 rok wynika, że książeczki mieszkaniowe ma ok. 1 mln Polaków.