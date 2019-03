Likwidacja marek własnych. Eksperci: będzie znacznie drożej

Cukier może podrożeć tylko o jedną dziesiątą, ale masło już o 35 proc., a sok jabłkowy. O 107 proc., czyli przeszło dwukrotnie może podrożec czekolada mleczna. Najwięcej - o 165 proc. - mogą zdrożeć żele do kąpieli.

Zdaniem rządu, ograniczenia w sprzedaży marek własnych mają wesprzeć polskich producentów żywności. Wiadomościhandlowe.pl nazywają to "próbą zagrania na nucie "patriotyzmu" w celu zdobycia nowych wyborców".

Ministerstwo zignorowało pytania o to, czy nowymi przepisami objęte będą jedynie duże sieci handlowe, czy może wszystkie sklepy. Ani o to, czy ograniczenie zostanie wprowadzone tylko w odniesieniu do handlu żywnością.