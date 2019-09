Limity dorabiania na emeryturze i rencie lecą w dół. Seniorzy powinni uważać

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , średnio każdego miesiąca jest 5 tys. emerytów i rencistów, którzy mają zawieszone świadczenie. Pieniądze zobaczą znów, gdy przestaną zarabiać tak dużo. W grupie tej są też osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale kontynuują (bez rozwiązania stosunku pracy ) pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę . One świadomie wybrały dalsze zarabianie.

Do tego dochodzi jeszcze blisko 2 tys. rencistów socjalnych, którzy wciąż są na dorobku. I co istotne, liczby te będą rosnąć.

Coraz więcej starszych osób decyduje się na dalszą pracę. Przychodzą do ZUS, biorą emeryturę lub rentę i wracają do zarabiania. Dorabiający to w sumie grupa ponad 700 tys. osób. To mniej więcej tyle, ilu emerytów i rencistów jest w całej Wielkopolsce.