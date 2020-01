Lista dróg do otwarcia w tym roku. GDDKiA publikuje plany

Jako przykład można podać budowę drogi ekspresowej S8 od Kaźmierzowa do Lubina na Dolnym Śląsku. GDDKiA wypowiedziała umowę na jej budowę firmie Salini i przekazała kontrakt firmie Mota-Engil. Nowy wykonawca ma oddać trasę do użytku do połowy 2021 roku - trzy lata po pierwotnym terminie.