GDDKiA podsumowuje rok 2019. "Rekordowy rok, drugi w historii najlepszy wynik"

"To był rekordowy rok, drugi w historii GDDKiA najlepszy wynik!" - pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie podsumowującym rok 2019. Ostatni odcinek ekspresowej S5 na północ od Bydgoszczy otwarto 31 grudnia wieczorem - tuż przed Nowym Rokiem. Łącznie Polska stała się "bogatsza" o 460 km dróg ekspresowych i autostrad.

To o 30 km mniej, niż zakładał plan nakreślony na 2019 rok - GDDKiA zakładała, że uda się przekazać kierowcom 490 km dróg. Z realizacji minionego roku rozlicza Dyrekcję wtorkowa "Gazeta Wyborcza". Gazeta zsumowała wykaz wszystkich nowych tras i wyszło jej, że kierowcy otrzymali ok. 450 km nowych dróg - o 10 km mniej, niż wynika z komunikatu.

Rozbieżności rachunkowych jest dużo więcej. GDDKiA stwierdziła, że na koniec roku kierowcy mieli do dyspozycji 4121,3 km autostrad i dróg ekspresowych. To wzrost o… 390 km w porównaniu z rokiem 2018. Po dodaniu do tego 27 km dróg krajowych niższej kategorii wychodzi, że w ostatnim roku pojawiło się w Polsce 417 nowych tras.

Obejrzyj: Grygier-Siddons: Polskie firmy nie szukają możliwości za granicą

Te różnice rachunkowe "Wyborcza" tłumaczy tym, że część tras otwartych dla kierowców jest tak naprawdę wciąż w budowie. Powołuje się tu na przykład obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. W połowie roku kontrakt na budowę tej trasy straciła firma Salini, która do tego czasu zdążyła wykonać połowę robót. W tym samym czasie inne firmy wykańczały już swoje odcinki A1 na południe od Częstochowy do Pyrzowic.

Budowa dróg. Ekspresowo miedzy Warszawą, Kielcami a Krakowem. Trasa oddana przed terminem

Misję dokończenia obwodnicy Częstochowy GDDKiA powierzyła konsorcjom firm Strabag i Budimex. Efekt? Kierowcy mogli wjechać na nową trasę w Boże Narodzenie. Jednak pod pewnymi obostrzeniami: maksymalna prędkość pojazdów mogła wynieść 80 km na godzinę - mniej niż na zwykłej drodze krajowej. Choć droga figuruje jako oddana do użytku, to roboty na niej potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Przez cały rok 2019 GDDKiA zerwała łącznie 11 dużych kontraktów na inwestycje drogowe. Powodem były głównie nadmierne opóźnienia i mała mobilizacja do dokończenia robót. Na dokończenie przerwanych inwestycji, rząd, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, dołożył z budżetu 1,8 mld złotych.

Obwodnica Oświęcimia. Nowy przetarg na S1

Jednak na ich dokończenie będzie potrzeba więcej czasu. "Wyborcza" wskazuje tutaj budowę drogi ekspresowej S8 od Kaźmierzowa do Lubina na Dolnym Śląsku. GDDKiA wypowiedziała umowę na jej budowę firmie Salini i przekazała kontrakt firmie Mota-Engil. Nowy wykonawca ma oddać trasę do użytku do połowy 2021 roku - trzy lata po pierwotnym terminie.

GDDKiA chwali się nowymi obwodnicami. W trzy lata powstało prawie 170 km

Część inwestycji została jednak ukończona na czas. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku budowy pięciu odcinków drogi ekspresowej S17 od obwodnicy Kołbieli do Lublina. Ponadto kierowcy mogą przejechać 130-km odcinkiem drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Koszalina, a także drogę ekspresową S8 na trasie od Wrocławia do Białegostoku. Łączna odległość tej trasy wynosi 565 km.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące