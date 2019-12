S17 coraz dłuższa. Kierowcy pojadą odcinkiem między Garwolinem a Kołbielą

Resort infrastruktury w oficjalnym komunikacie prasowym przekonuje, że otwarcie nowego odcinka S17 "pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenie czasu przejazdu na tej trasie".

- S17 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych, łączących stolicę Polski z Lublinem, która z pewnością przyczyni się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Kontynuacją tej trasy będzie międzynarodowy szlak Via Carpatia, dzięki czemu powstanie szybkie i bezpieczne połączenie z Rzeszowem i dalej z państwami południowej Europy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Nowy odcinek drogi ekspresowej powstał w śladzie dawnej DK17 i traktu lubelskiego zbudowanego w pierwszej połowie XIX w.

Powstanie nowej trasy S17 ma nie być uciążliwe dla kierowców w ruchu lokalnym. Specjalnie dla nich uruchomiono drogę równoległą, która prowadzi do węzłów na S17. Ponadto na dotychczasowych skrzyżowaniach DK17 z drogami lokalnymi powstały wiadukty umożliwiające przejazd nad S17.

Wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S17 od obwodnicy Kołbieli do początku obw. Garwolina jest firma Budimex. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł ok. 290 mln złotych. Natomiast całość prac, czyli prace projektowe, badania archeologiczne, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz nadzór to niemal 430 mln zł.

To piąty odcinek S17 oddany do ruchu w 2019 roku. Ekspresowa droga, która ma połączyć Warszawę z Lublinem, od tego roku posiada odcinki pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, a także o kolejny odcinek do węzła Ryki Północ oraz Ryki Północ - Skrudki.

Powstanie odcinka od obwodnicy Kołbieli do początku obw. Garwolina S17 umożliwiły dotacje z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unia Europejska dofinansowała powstanie trzech odcinków S17 kwotą ponad 618 mln złotych (wartość całkowita kontraktów to ponad 1,2 mld zł).

