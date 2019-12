Budowa dróg. Ekspresowo miedzy Warszawą, Kielcami a Krakowem. Trasa oddana przed terminem

Na kilka miesięcy przed terminem udostępniona zostanie droga ekspresowa S7 między granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego a Skarżyskiem-Kamienną. Nowym blisko 8-kilometrowym odcinkiem kierowcy pojadą już od 18 grudnia 2019 r., a to oznacza, że także od środy będą mieli do dyspozycji około 200 kilometrów drogi ekspresowej S7 od granicy woj. małopolskiego i świętokrzyskiego w kierunku Warszawy – cieszy się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca – Budimex S.A. powinien zrealizować inwestycję na odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej do maja 2020 roku. Przyzwyczajeni jesteśmy do opóźnień, a tymczasem spółka już na początku tego roku złożyła deklarację, że dołoży starań, aby ciąg główny był udostępniony kierowcom jeszcze do końca 2019 r.