Lockdown a Wielkanoc. Gdzie Polacy jadą na święta?

Święta wymyślone przez ludzi nie mają nic wspólnego z Bogiem. To czysta herezja wymyślona przez kler. Żadna religia na ziemi nie ma nic wspólnego z BOGIEM. Każdy człowiek ma się pojednać z Bogiem a jedynym naszym pośrednikiem jest Jezus Chrystus - co jest zapisane w piśmie świętym cyt, ja jestem drogą i prawdą - cyt,jedyna droga do Ojca prowadzi przeze mnie innej drogi nie ma. Bracia i Siostry przestańcie próżno pisać. Czytajcie Nowy Testament i bertha-dudde tam wszystko jest opisane jak należy żyć. religia czyni z człowieka FANATYKA- to pojmiecie to już dużo pojmiecie. Wy jesteście świątynią Boga tu na ziemi każdy ma w sobie Ducha Świętego którego należy w sobie przebudzić a jak to zrobić mówi o tym pismo święte. Podpowiem żyć w MIŁOŚCI służyć bliźniemu bo miłość łączy nas z Ojcem. Życie tym światem oddala nas od Boga mamy zwyciężyć ten świat żyjąc w miłości nie pożądać materii. Przestańcie żyć grzechami sługów szatana. Jak poznacie prawdę będziecie im współczuć. Każdy kapłan religijny służy szatanowi nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem w Jezusie Chrystusie. Tak samo jak żaden kapłan religijny, uczony w piśmie nie zna pisma Świętego – jaka to ironia czyż nie.