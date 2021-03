Wrócą handlowe niedziele? TK zajmie się sprawą

Trzy lata - tyle potrzebował Trybunał Konstytucyjny, by zająć się zakazem handlu w niedziele. Za dwa tygodnie sędziowie trybunału z Julią Przyłębską na czele wypowiedzą się, czy ustawa jest zgodna z konstytucją - czytamy w "Fakcie".

Przypomnijmy, ustawa zakazująca (z pewnymi wyjątkami) handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe wygaszanie handlowych niedziel, by dojść do tego, co obowiązuje obecnie, czyli zakaz w każdą niedzielę (z 11 wyjątkami w roku, m.in. przed świętami).