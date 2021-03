Lockdown w następnych województwach. Kolejne regiony ponad stanem alarmowym

Jak rząd decyduje o wprowadzeniu ograniczeń? Na podstawie średniego dziennego wskaźnika zakażeń - liczonego dla ostatnich 7 dni. I tę wartość przelicza się na każde 100 tys. mieszkańców. Po co? By łatwiej porównywać regiony o różnej liczbie mieszkańców. Tysiąc zakażeń w najmniejszym województwie ma inną wagę epidemiczną niż tysiąc zakażeń w największym.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego to już 59 wykrytych infekcji każdego dnia na każde 100 tys. mieszkańców. Dla województwa pomorskiego jest to 47 wykrytych przypadków. Nie tak daleko są jednak dwa inne regiony: to województwo lubuskie i mazowieckie. Już w ubiegłym tygodniu oba regiony były pod baczną lupą Ministerstwa Zdrowia. Decyzja o zamknięciu nie zapadła. Dziś oba te województwa mają wskaźniki przewyższające poziom Warmii i Mazur z momentu zamknięcia.