Lockdown w Polsce. Mazurski dwór zmienił całkowicie ich podejście do biznesu

Czy historia mazurskiego hotelu może zacząć się we francuskiej Toskanii? Jak najbardziej. To właśnie tam Iwona i Elwir Świętochowscy jeszcze na początku XXI wieku wpadli na szalony pomysł, żeby rzucić wszystko i otworzyć swój własny mały hotel.

Oprócz budynku dworu z restauracją, kameralnym spa, salą kominkową i salą balową z bilardem, goście mają do dyspozycji ponad trzy hektary parku z dwoma starymi dębami, których wiek szacowany jest na ok. 300 lat. Na końcu parku na gości czekają kort tenisowy, odkryty basen oraz bar.

W trakcie remontu państwo Świętochowscy bywali co tydzień na Mazurach. Doprowadziło to dość zabawnej historii w przedszkolu ich córki, która urodziła się w roku zakupu dworu.

- Kiedy córka chodziła do przedszkola, to przedszkolanka powiedziała, że powinniśmy iść z córką do specjalisty, bo opowiadała, że jedzie do pałacu na weekend. Wtedy co weekend jeździliśmy na Mazury, bo remontowaliśmy dwór. Oczywiście córka nie zmyślała - wspomina Elwir Świętochowski.