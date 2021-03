Lockdown w Polsce. Z Wysp Kanaryjskich na Dolny Śląsk. Zostawili gorący klimat dla dworku w środku lasu

- Mój ojciec pochodził z Dolnego Śląska. Chodził tu do szkoły. W wieku 14 lat wyprowadził się wraz z rodziną do Berlina - opowiada Karolina Herha, córka Tomasa. Ojciec nie zapomniał o rodzinnych stronach, które mimo lat spędzonych w Berlinie wciąż były mu bardzo bliskie.

- Mój ojciec po powrocie zakochał się w “dawnym dworku”, bo tak wtedy mówiono o tym miejscu. Gmina wystawiła obiekt na sprzedaż i moi rodzice zdecydowali się go kupić - opowiada historię Leśnego Dworu właścicielka. Pomysł prowadzenia własnego ośrodka wypoczynkowego pojawił się już na Wyspach Kanaryjskich, ale zrealizować się go udało dopiero w rodzinnych stronach. Leśny Dwór pierwszych gości przyjął w 1994 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie. Nie licząc czasu pandemii...

Marzenia rodziców stały się marzeniami dzieci

Ekologiczne menu bez grama mięsa

Wege potrawy to nie tradycyjny bigos czy pierogi polane mocno tłuszczem i skwarkami, które dominują w polskich pensjonatach. Oczywiście zmiana menu to wybór Karoliny, która od 16. roku życia nie je mięsa.

Nowi właściciele nie zapominają jednak o historii tego miejsca, w którym przeplatają się losy wielu osób różnych narodowości. Dolny Śląsk to miejsce, które łączy Polaków i Niemców wspólną historią i pięknym widokiem. Jakiś czas temu do ośrodka przyjechał starszy mężczyzna, który chciał zobaczyć to miejsce. Okazało się, że w latach 50. XX wieku był on uczniem szkoły leśnej, która działała w tym miejscu. Leśny Dwór łączy historię wielu osób różnych narodowości z całego świata.

- Razem z partnerem wierzymy w to co robimy i staramy się nie tracić nadziei. Mniej więcej co dwa tygodnie wyrywamy się na kilkugodzinną wędrówkę po naszych pięknych górach. Styczność z naturą ładuje nasze baterie i dodaje nam siły, by walczyć o to, co kochamy - mówi Karolina Herha.