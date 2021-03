Lockdown w Polsce. Tyle mandatów wystawiła już policja

W sobotę 20 marca zaczęło obowiązywać rozporządzenie wprowadzające ogólnopolski lockdown. Ma on potrwać co najmniej do 9 kwietnia, co znaczy, że obejmie również Wielkanoc. Nie mogą działać m. in. hotele (z pewnymi wyjątkami) czy kina, a w galeriach handlowych czynne są tylko niektóre sklepy. Sytuacja jest na tyle poważna, że mundurowi zapowiadają "politykę zero tolerancji" dla łamiących prawo.