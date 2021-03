Obostrzenia od soboty w całej Polsce. Zobacz, co się zmieni

Obostrzenia, które obowiązują od soboty są bardzo podobne do tych, które już wcześniej wprowadzano w najbardziej zagrożonych regionach Polski, m.in. na Warmii i Mazurach czy na Mazowszu. Ogólnokrajowy lockdown będzie obowiązywał przynajmniej do 9 kwietnia, co znaczy, że dodatkowe obostrzenia obejmą Wielkanoc.