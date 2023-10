LOT prezentuje nowe wnętrze Deamlinerów. "Nie zapominamy o naszym dziedzictwie kulturowym"

Tak będzie wyposażony pokład

Tym samym układ foteli w Business Classie zmieni się na 1-2-1. Zapewni to każdemu pasażerowi swobodny dostęp do przejścia w dowolnym momencie podróży. "Każdy fotel zostanie wyposażony w indywidualne drzwi, gwarantujące maksymalną prywatność. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji więcej przestrzeni oraz dodatkowe schowki na drobne przedmioty" – czytamy w komunikacie prasowym.