LOT zawiesza rejsy do Włoch i Pekinu. To nie koniec

Do 3 kwietnia LOT zawiesza połączenia z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Taka sama decyzja dotyczy rejsów z Warszawy do Pekinu, które nie odbędą się do 25 kwietnia. Do 8 kwietnia nie będzie także lotów z Budapesztu do Seulu. Ograniczenia dotyczą także podróży do Tel Awiwu.

