LOTOS zainwestuje w projekt Polimery Police

"Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały wiążące porozumienie dotyczące warunków inwestycji oraz finansowania Projektu Polimery Police z Grupą LOTOS S.A. Koncern paliwowy zainwestuje 500 mln w rozwój jednej ze strategicznych inwestycji polskiego sektora petrochemicznego" - informuje spółka w komunikacie.

Wstępne porozumienie inwestycyjne zakłada, że z 500 mln zł, które na Polimery Police wyłoży Lotos, do 300 mln zł będzie to wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki. Do tego koncern udzieli Grupie Azoty Polyolefins pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200 mln zł.

– Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police. Dziękujemy Grupie LOTOS za owocne rozmowy skutkujące decyzją o zaangażowaniu kapitałowym. Porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

Obejrzyj: Fuzja Orlenu z Lotosem pozwoli na tańsze zakupy ropy

Podpisane porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Lotos będzie uprawniony do powołania jednego członka Rady Nadzorczej spółki Polyolefins oraz do zwoływania w niej walnego zgromadzenia.

"Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Spółki przez Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy.

- Projekt Polimery Police stanowi dla nas możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy LOTOS. Stanowi również pole do koordynowania współpracy spółek skarbu państwa dla zwiększania potencjału polskiej gospodarki – mówi Jarosław Wittstock, p.o. prezesa Zarządu Grupy LOTOS.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodzić: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Czytaj także: Grupa Azoty kupi mniej niż połowę planowanej puli akcji Polic

- Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2023 roku, tylko dzięki Projektowi Polimery Police, wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie realizowane w Policach będzie wiązać się z korzyściami i wzrostem wartości zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i inwestorów zewnętrznych, wspierających kapitałowo budowę finansowania Projektu Polimery Police. Niewątpliwie projekt inwestycyjny będzie także korzystny dla polskiej gospodarki – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji Polimerów Police to ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne, m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące