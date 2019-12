Grupa Azoty kupi mniej niż połowę planowanej puli akcji Polic. Rosjanie dopięli swego?

Komunikat w tej sprawie jest dosyć oszczędny w informacje. Wiemy, że nowe akcje trafią do Grupy Azoty do 20 grudnia. Nie ma jednak najważniejszej informacji, a więc dlaczego kwota inwestycji jest tak niska i co z pozostałymi ponad 400 mln zł.

Jedyne co udało nam się potwierdzić w Grupie Azoty to brak złożenia pozwu sądowego przez rosyjski Acron. Przypomnijmy, że do 8 grudnia Rosjanie mieli czas na zaskarżenie uchwał zezwalających na udział Grupy Azoty w emisji akcji Polic. Mogłoby to utrudnić jakiekolwiek zaangażowanie finansowe w Polimery Police.