Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

"Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania listu Intencyjnego do dnia 13 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie Grupy Azoty.