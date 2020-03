Lotto przekazuje 10 procent ze sprzedaży na walkę z koronawirusem

- Przystępujemy do kolejnych działań, które pozwolą nam jeszcze mocniej zaangażować się w pomoc wszystkim tym, którzy codziennie podejmują ogromny wysiłek na rzecz walki z koronawirusem. Należy jednak też myśleć o przyszłości, dlatego tak ważne jest wsparcie wieloetapowe, którego celem będzie ograniczanie skutków tej epidemii po jej zakończeniu - powiedział Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

- Skoordynowana akcja pomocy potrzebującym realizowana na co dzień przez spółki skarbu państwa przynosi pożądane efekty. Totalizator Sportowy udowadnia, że możemy wygrać wszyscy – dziś z samym koronawirusem, jutro ze skutkami epidemii. Tak szerokie wsparcie to warunek czasu walki z chorobą, ale i kwestia odpowiedzialności spółki wobec jej klientów – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

To nie pierwsze działanie LOTTO w temacie koronawirusa. 26 marca Totalizator Sportowy podjął decyzję, by przekazać za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej (w formie darowizny) 90 samochodów, które posłużą jako niezbędny transport do walki z epidemią. Dwadzieścia pierwszych aut zostało już rozdysponowanych pomiędzy 10. szpitalami. Czas oraz miejsce przekazania kolejnych uzgadniane są na bieżąco z koordynującymi akcję pomocy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych.