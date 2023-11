Ludzie biznesu, których już z nami nie ma. W 2023 r. pożegnaliśmy znane osoby

W 2023 r. zmarł szereg uznanych osobowości w świecie biznesu. Wielu z nich przyczyniło się do rozwoju branż, w których działali. Poniżej pokrótce przypominamy sylwetki biznesmenów, których już z nami nie ma.

Sim Wong Hoo, 67 lat

Sim Wong Hoo (1955-2023) był wynalazcą i przedsiębiorcą związanym z sektorem technologii. Singapurczyk założył i przez lata zarządzał spółką Creative Technology, specjalizującą się w produktach dla komputerów osobistych, jak i urządzeń do rozrywki cyfrowej. Odszedł 4 stycznia.

Carl Horst Hahn, 97 lat

Carl Horst Hahn (1926-2023) to niemiecki biznesmen związany przede wszystkim z branżą motoryzacyjną. W latach 1982-1993 był przewodniczącym grupy Volkswagen. Oprócz tego pełnił też funkcję prezesa zarządu macierzystej spółki Volkswagen AG. Odszedł 14 stycznia.

Paco Rabanne, 88 lat

Paco Rabanne (1934-2023) to uznany w świecie mody projektant. Sławę przyniosły mu niekonwencjonalne i ekscentryczne projekty, w których nie bał się wykorzystywać m.in. metalu, papieru albo plastiku. Najpierw pracował dla domów mody Givenchy, Dior oraz Balenciaga, aż założył własny w 1966 r. Odszedł 3 lutego.

Rafał Stepnowski, 54 lata

Rafał Stepnowski (1968-2023) związany był z polską branżą lotniczą i technologiczną. Na początku kariery pracował w spółkach technologicznych, a z czasem trafił do koncernu Boeing i był prezesem polskiej filii giganta. Jak przypomniał Gdański Klub Biznesu, do którego należał, miał on ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski, gdyż zapewnił dostawy 96 helikopterów Apache AH-64 polskiej armii, jak również współpracował z Polską Marynarką Wojenną. Odszedł 4 lutego.

Marian Pędzimąż (1985-2023) to polski milioner spod Zakopanego, który fortunę zbił na sprowadzanych z Finlandii reniferach. Zwierzęta pozowały do zdjęć w towarzystwie św. Mikołaja na Krupówkach, jak i w innych częściach Polski. Później natomiast wszedł w sektor gastronomiczny. Był właścicielem m.in. kilku punktów gastronomicznych w stolicy Tatr oraz restauracji, pensjonatu i sklepu w Kuźnicach. Odszedł 20 lutego.

Thomas H. Lee, 78 lat

Thomas H. Lee (1944-2023) był znanym amerykańskim finansistą. Uznaje się go za prekursora metody LBO (leveraged buyout), czyli przejmowania spółek z wykorzystaniem kredytu pod zastaw aktywów firmy, którą się przejmuje. Odszedł 23 lutego.

Gordon E. Moore, 94 lata

Gordon E. Moore (1929-2023) to kolejny przedstawiciel sektora technologicznego. Był współzałożycielem Intel Corporation i autorem prawa Moore'a, które przewidywało, że liczba tranzystorów, które można umieścić na chipie komputerowym, będzie się podwajać co dwa lata (z początku szacował, że co rok). W Intelu, który z początku nazywał się NM Electronics, pełnił najpierw funkcję wiceprezesa wykonawczego, a w latach 1975-1987 – prezesa i dyrektora wykonawczego. Odszedł 24 marca.

Janusz Zalewski, 65 lat

Janusz Zalewski w chwili śmierci miał 65 lat, a był znanym polskim hotelarzem. Należały do niego Sandra SPA w Karpaczu i Pogorzelicy, jak również hotel Zalewski w Mrzeżynie. Odszedł 29 maja.

Silvio Berlusconi, 86 lat

Silvio Berlusconi (1936-2023) to człowiek, którego nie trzeba przedstawiać nikomu. Zasłynął w biznesie, sporcie i polityce. W latach 70. rozpoczął budowę imperium od firmy deweloperskiej. W następnej dekadzie stworzył potęgę na włoskim rynku mediów, jaką był Mediaset. Jego holding, Fininvest, działał też w sektorach: finansowym, wydawniczym, kultury i sprzedaży detalicznej. W latach 1986-2017 kupił, a następnie zarządzał piłkarskim klubem AC Milan. Już rok po rozstaniu z "Rossoneri" wykupił inny klub – Monzę. Cały czas aktywny był też w polityce za sprawą swojej partii Forza Italia. Trzykrotnie pełnił funkcję premiera Włoch (w latach: 1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Odszedł 12 czerwca.

Hamish Harding (1964-2023) był brytyjskim biznesmenem, pilotem i eksploratorem. Przewodniczył firmie Action Aviation zajmującą się sprzedażą i nabywaniem samolotów. Założył też grupę Action Group. Odbył rekordowe misje lotnicze, takie jak One More Orbit, a w 2017 r. wprowadził pierwszy odrzutowiec biznesowy na Antarktydę. Kilka razy odwiedził biegun południowy. Zanurkował także w najgłębszym punkcie Rowu Mariańskiego, jak również poleciał w kosmos w ramach misji Blue Origin. Był członkiem zespołu próbującego dotrzeć do wraku Titanica. Odszedł 18 czerwca.

John Edward Warnock, 83 lata

John Edward Warnock (1940-2023) to amerykański naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca z sektora technologii, a także filantrop. Był współzałożycielem firmy Adobe Systems Inc., zapewniającej oprogramowanie do grafiki komputerowej oraz publikacji. Przez pierwsze dwa lata (1982-1984) był prezesem firmy, a następnie przez kolejne 16 lat dyrektorem generalnym. Odszedł 19 sierpnia.

Mohamed Al-Fayed, 94 lata

Mohamed Al-Fayed (1929-2023) był egipskim przedsiębiorcą i miliarderem. Przełomowym momentem jego kariery było zatrudnienie w saudyjskiej firmie importowej należącej do Adnana Khashoggiego, brata jego pierwszej żony Samiry. Później założył własną spółkę spedycyjną, a w 1985 r. przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie z czasem stał się właścicielem słynnego londyńskiego sklepu Harrods (był nim do 2010 r.). Posiadał też hotel Ritz w Paryżu, a w latach 1997-2013 kontrolował klub piłkarski Fulham F.C. Odszedł 30 sierpnia.

Krzysztof Jakubowski, 52 lata

Krzysztof Jakubowski (1970-2023) na początku swojej kariery związany był z takimi firmami jak: Procter & Gamble, Pepsico, Lisner czy Tricotbest Polska. Z czasem pracował w LPP, gdzie odpowiadał za sprzedaż marki Esotiq&Henderson. W 2010 r. wydzielił ją w osobną spółkę i wprowadził na NewConnect, a potem na GPW. Współprowadził ją z Adamem Skrzypkiem, a w 2022 r. został prezesem spółki. Odszedł 20 września.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.