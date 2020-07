Łukasz Szumowski: "Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku"

- Jeżeli badamy ile osób jest aktywnie chorych, to jest to poniżej dwóch promili w ogóle. Czyli niewielkie odsetki osób - odpowiedział Szumowski. W jego opinii twierdzenia osób, które mówią, że przeszły chorobę bezobjawowo "są niepoparte naukowo".

- Jak badamy odporność, nawet w tych grupach bardzo wyselekcjonowanych, to tę odporność może ma 1-2 proc. A wirusa jest od 1 do 2 promili - mówił.

Wreszcie, dał nadzieję branży muzycznej na to, że po czterech miesiącach bezruchu nareszcie będzie mogła wracać do w miarę normalnego funkcjonowania. To właśnie artyści są najbardziej pokrzywdzeni przez ograniczenia dotyczące zakazu zbierania się publiczności. Imprezy masowe mogą gromadzić do 150 osób, a to zdecydowanie za mało, by organizacja koncertów mogła się opłacać.