Luzowanie obostrzeń. Restauracje do otwarcia? Ekspert: jestem za

Ja bym na miejscu restauratorow tych ekspertow pozywal. Jak sie nie ma wiedzy, umiejetnosci to sie roboty nie bierze. Nie jestem w stanie zrozumiec jak restauracja moze byc bardziej sprzyjajaca rozwojowi wirusa niz np. sklep budowlany czy przykladowa Biedronka? Kazdy maca towary golymi recoma, wybiera kajzerki golymi recoma potem dlubie w nosie i bierze jablka, stoi jedno na drugim w kolejce z wozkiem, wbija pin tym samym tabletem co setki/tysiace innych klientow... i to jest bezpieczen a stoliki czyszczone (i tak byly) przed i po jedzeniu, umyte naczynia i obecnosc przy stoliku zazwyczaj nie dzikiego tlumu jest mniej bezpieczne.. nie wiem do jakich restauracji pisowcy chodza bo moze tam faktycznie jak te swinie jedza w chlewie ale w normlanych restaurcjach jest z pewnosci czysciej i bezpieczniej niz w castoramie