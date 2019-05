"Maj bez fizjoterapeutów". Kolejna grupa zawodowa domaga się podwyżek

Fizjoterapeuci walczą o wyższe płace. Chcą podwyżek takich samych jak dostały pielęgniarki i położne - 1600 zł brutto. Protest pod hasłem "Maj bez fizjoterapeutów" rozpocznie się we wtorek od masowego oddawania krwi przez fizjoterapeutów, za co przysługuje dzień wolny.

Także diagności laboratoryjni przygotowują się do protestu, żądają podwyżek w wysokości 1500 zł brutto. Jak mówiła w rozmowie z prawo.pl Agnieszka Gierszon, sekretarz Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, przygotowując się do protestu, organizacje związkowe będą wchodziły w spory zbiorowe z pracodawcami. - Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, to w czerwcu będziemy gotowi do strajków - dodała.