Majówka 2021 pod znakiem zwiększonych kontroli. Dodatkowe patrole na granicy

O tym, że kontrole na granicy będą zwiększone, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na środowej konferencji prasowej. Zapewnił też, że utrzymane zostaną obecne przepisy dotyczące zasad przekraczania polskiej granicy.

- Tutaj wszystkie zasady będą funkcjonowały te same. Na pewno w związku z pewnym okresem wzmożonych wyjazdów tych patroli weryfikujących na granicy, czy jest wykonany test i decydujących ewentualnie o kwarantannie, będzie zdecydowanie więcej - zapewnił szef resortu zdrowia.

Straż Graniczna deklaruje gotowość

Zapytaliśmy Straż Graniczną, czy będzie przygotowana na ewentualny wzmożony ruch na granicach. Jej przedstawiciele zapewnili, że w razie potrzeby na przejścia graniczne zostaną wysłani dodatkowi funkcjonariusze.

Zobacz także: Majówka na świeżym powietrzu. "Przed nami okres testowy"

- Jesteśmy przygotowani w przypadku zwiększenia ruchu granicznego do wystawienia dodatkowych patroli - zapewnia ppor. Straży Granicznej Anna Michalska. - Obecnie kontrola osób przyjeżdżających do Polski przebiega bez zakłóceń. Podróżni dostosowują się do panujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii - dodaje.

Zgodnie z rozporządzeniem od 30 marca przybywający do Polski ze strefy Schengen muszą przedstawić na granicy negatywny wynik testu na obecność koronawirusa sprzed maksymalnie 48 godzin. Inaczej czeka ich kwarantanna.

Zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny są też: ozdrowieńcy, osoby, które zaszczepiły się już przeciwko COVID-19, pracownicy transgraniczni (wyjątkiem tu jest przypadek podróży samolotem), kierowcy zawodowi.

Dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen obowiązuje kwarantanna bez wyjątku.

Co z kontrolami w hotelach?

Adam Niedzielski zapowiedział także wzmożone kontrole w hotelach i pensjonatach. W tej sprawie zwróciliśmy z pytaniami do szeregu instytucji - m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Resort odesłał nas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a MSWiA - do policji. Policja natomiast zaproponowała nam, byśmy zwrócili się z pytaniami... do Ministerstwa Zdrowia.

W odpowiedzi z Komendy Głównej Policji usłyszeliśmy, że za walkę z COVID-19 odpowiada przede wszystkim Państwowa Inspekcja Sanitarna. Funkcjonariusze natomiast wspierają ją w tym działaniu.

- Między innymi z uwagi na to, że przepisy dotyczące obostrzeń zmieniają się na tyle dynamicznie, a policja nie jest ich autorem, proponuję, aby pytania dotyczące tego tematu skierował pan do służb sanitarnych lub Ministerstwa Zdrowia. My oczywiście dostosujemy się do najbardziej aktualnych przepisów - zapewnia podkom. Michał Gaweł z wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się także do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Na odpowiedzi cały czas czekamy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl