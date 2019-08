Małe sklepy z dużymi przychodami. Coraz więcej Żabek

Do końca tego roku szyld z żabką zawiśnie na kolejnych sklepach, tak że sieć skupiać będzie ponad 6 tys. sklepów. Dla porównania: na koniec grudnia 2017 roku do sieci należało 4900 sklepów. Ale to nie koniec ekspansji - sieć szacuje, że jest w stanie zarządzać 10,5 tys. sklepów – informuje serwis "Dla Handlu".