Małopolska liderem wzrostów. Pensje mogą cieszyć

malgoscka 34 min. temu

Mieszkam w Małopolsce i Kraków to cały stoi kupą gołębia i kawalerkami po 17 metrów za 3500 zł. Masa oszustek, cwaniaczków i januszostwa biznesu. Okolice Krakowa to PRL i to zatwardziały. Ogrom kiboli praktycznie jest Nowa Huta ale nie da się tam chodzić stefa non go jak w Szwecji. Knajpy z najgorszym jedzeniem. Kupa dziewczyn pokroju Mai Staśko albo Natali Ruś pato nawiedzonych ferdków kiepskich z którymi w pracy trzeba się użerać bo nic robić nie potrafią tylko debatować 20 lat o tym samym. Robic wszytko za nie za grosze. Śmieszą mnie te aktykuły. Nic już by mnie nie przekonało do mieszkania w tej Polsce. Nawet na tych forach w tych komentarzach jedno i to samo i zmyślone rzeczy, bzdury jakby dzieci to pisały.