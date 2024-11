Mamy najdroższy prąd w Europie. Ostrzegają przed konsekwencjami

UE doprowadzi do upadku Europy i gospodarek członków panstw w UE . Chiny mają na to wszystko wyj.. ne i idą własną drogą rozwoju. W Polsce ceny prądu idą w górę i to jest reakcja łańcuchowa. Za tymi podwyżkami cen prądu idą podwyżki towarów i usług. Koło się zamyka. Tak UE chce doprowadzić Polskę i Polaków do ruiny gospodarczej i finansowej. A ten kto myśli inaczej jest w błędzie. 38 lat mieszkałem za granicą i mogę porównać życie w Polsce i Niemczech. Polska za szybko się rozwijała i chcą to zatrzymać bo stajemy się dla nich zagrożeniem. Teraz rządzi rudy i zobaczymy jakie przez cztery lata inwestycje w Polsce przeprowadzi ten rząd. Jak narazie po roku czasu wysprzedaje ponownie Polski majątek zaczęli od Ursusa :) i odkłada na pólke plany rozwojowe poprzedniego rządu. Słynne powiedzenia: Po co nam to jak mamy w Niemczech :))