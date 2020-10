gospodarka oprac. Damian Słomski 51 minut temu

Mandaty za brak maseczki. Ponad 55 tys. ukaranych i kilkanaście tysięcy wniosków do sądu

Policja ogłaszała "zero tolerancji" dla osób niestosujących się do nakazu noszenia maseczek. Efekt? Prawie 200 tys. pouczeń, ponad 55 tys. mandatów i prawie 15 tys. wniosków do sądu.

Podziel się Dodaj komentarz