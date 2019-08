Marek Kuchciński ozdobnymi talerzami i winem obdarowany. Prezenty, wysoka pensja i mieszkanie - na to może liczyć każdy marszałek

Marek Kuchciński i jego loty mogą zaszkodzić PiS. Dlatego o losie marszałka w środę debatowali politycy PiS. Wyrok ogłosi Jarosław Kaczyński w czwartek w samo południe. Jeżeli Marek Kuchciński straci stanowisko, to z pewnością będzie tego żałował. Ucieszy się za to jego następca: z zarobków i przywilejów. Marszałek zarabia niczym premier, ma darmowe mieszkanie, a z podróży zagranicznych wraca z torbami prezentów.

Stanowisko marszałka Sejmu to nie tylko prestiż, ale również wymierne korzyści finansowe. Druga osoba w państwie zarabia dużo więcej niż szeregowy poseł. Do dyspozycji jest na dodatek służbowy samochód, ochronę oraz - o czym wszystkich Polaków poinformował sam Marek Kuchciński - marszałek może za darmo latać samolotami. I rejsowymi, i samolotem rządowym.

Na tym jednak liczba "korzyści" z prowadzenia życia marszałka się nie kończy. I tak Kancelaria Sejmu opłaca również warszawskie mieszkanie marszałka. Od kiedy rządzi Marek Kuchciński, jest to prestiżowy adres - marszałek z rodziną mieszkają w prezydenckiej willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w budynku mieści się sześć mieszkań. W każdym z nich jest kuchnia i łazienka. Sąsiadami Kuchcińskiego są m.in. prezydencki szef gabinetu Krzysztof Szczerski i szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Za miejsce Kancelaria płaci ponad 4 tys. zł.

W skrócie: żyć nie umierać. Tym bardziej, że gdy marszałek podejmuje gości w przysługującym mu luksusowym gabinecie, ma również zapewniony darmowy alkohol.

Co najważniejsze wynagrodzenie marszałka Sejmu jest na identycznym poziomie jak wynagrodzenie premiera. To około 16 tys. zł miesięcznie. Na to składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pełnioną funkcję oraz dodatek za wysługę lat. Oczywiście marszałkowi - jako posłowi - przysługuje dieta parlamentarna. Obecnie jest to 2473 zł. W ciągu roku na konto każdego marszałka wpada zatem około 30 tys. zł diet parlamentarnych oraz ponad 200 tys. zł uposażenia. W ciągu pełnej kadencji jest to zatem milion zarobionych złotych.

Na tym jednak wcale nie koniec. Dlaczego? Bo każdy marszałek dużo podróżuje, więc zgarnia dużo prezentów. A te powinny być w rejestrze korzyści - publikowanym na stronach Sejmowych. Postanowiliśmy się im przyjrzeć.

Do zebrania pokaźnej kolekcji prezentów dla Kuchcińskiego wystarczyły dwa wyjazdy: do Turcji i na Węgry. I tak z Turcji Marek Kuchciński wrócił z szklanym dzbankiem, którego wartość oszacował na około 1 tys. zł. Do tego podczas jednego wyjazdu dostał: ozdobny kafel o wartości około 500 zł, komplet porcelany za około 1 tys. zł, szklaną butelkę z korkiem za około 600 zł, kolejny komplet porcelany, talerz ozdobny, książkę i kolejny talerz ozdobny. W sumie jedna wycieczka, a prezentów za około 7 tys. zł.

Z kolei z Węgier Marek Kuchciński przywiózł tokaj wyceniany na blisko 5 tys. zł. Wszystko trafiło jednak nie do kieszeni samego marszałka, a do muzeów sejmowych. Do domu Kuchcińskiego - a przynajmniej tak wynika z dokumentów - trafił miedziany wazon, który przywiózł z Iranu. Wartość to około 500 dolarów.

Rejestr korzyści Marka Kuchcińskiego urósł w 2016 roku i do dziś znajdują się tam przedmioty tylko z tego okresu. Ani w 2015, ani w 2017, ani w 2018, ani w 2019 roku marszałek Kuchciński nie dopisał już żadnego otrzymanego przedmiotu. W 2016 roku prezenty przywiózł właśnie z tych trzech podróży.

To o tyle ciekawe, że jak wskazuje sam Marek Kuchciński - większość jego lotów służbowych miała związek właśnie z późniejszymi podróżami zagranicznymi. W rejestrze korzyści nie ma jednak śladu ani po lotach, ani po prezentach, które zwyczajowo są wręczane na takich wyjazdach.

Pod tym względem Marek Kuchciński i tak wykazał się sumiennością. Marszałkiem poprzedniej kadencji Sejmu była Ewa Kopacz (zanim została premierem). Jak wynika z jej rejestru korzyści, z bycia marszałkiem nie miała ich w ogóle. Nie zadeklarowała żadnego otrzymanego prezentu od 2011 do 2015 roku.

Kopacz na pewien czas w byciu marszałkiem zastąpił Radosław Sikorski. I tu prezentów było zdecydowanie więcej. Marszałek Sikorski zaliczył na przykład lot balonem z synem podczas urlopu w Turcji. O pokaz uroków regionu zadbał konsul honorowy. Z kolei od ministra spraw zagranicznych Finlandii Radosław Sikorski otrzymał pistolet z 1944 roku. To był prezent na 50 urodziny marszałka. Co ciekawe, Sikorski był na tyle sumienny, że do rejestru wpisywał np. nagrody literackie, które zgarniała jego żona. Zapisał nawet "inne lukratywne honoraria" małżonki, choć akurat nie podał ich wartości.

Ubiegłą kadencję na stanowisku marszałka kończyła Małgorzata Kidawa Błońska. Prezentów nie zadeklarowała.

Jeśli dobrze wykonuje się obowiązki marszałka, zawsze można liczyć również na premię. O tym, czy rzeczywiście się ona należy, decyduje... marszałek Sejmu. Dwa lata temu głośno było o tym, jak Ewa Kopacz, która w tym okresie przewodziła obradom parlamentu, przyznała sobie 45, a swoim zastępcom - 40 tysięcy złotych premii. Po medialnej burzy członkowie Prezydium Sejmu nagród się zrzekli.

Zbieraczem prezentów był również swego czasu Bronisław Komorowski, który pełnił funkcję marszałka Sejmu od 2007 do 2010 roku. Na liście otrzymanych rzeczy znalazły się np. zegary.

