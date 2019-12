Marian Banaś może uprzykrzyć życie PiS. NIK już sprawdzał realizację pomysłów rządu

A to wszystko za sprawą prezentów, które Banasiowi zostawił poprzedni prezes Izby. Prezenty to nic innego jak zaplanowane i już dawno rozpoczęte kontrole Najwyższej Izby Kontroli.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" Banaś jeszcze w tym roku opublikuje dwa dokumenty - jeden dotyczący reformy Krajowej Administracji Skarbowej, który ma go pokazać jako ojca sukcesu i źródło wyższych wpływów do budżetu. Drugi dotyczący afery GetBack i strat tysięcy obligatariuszy firmy. A NIK sprawdzi po prostu, czy działania instytucji państwowych wobec GetBack były legalne, rzetelne i skuteczne.

Pomysł premiera pod lupą

Jeszcze za Krzysztofa Kwiatkowskiego, poprzedniego prezesa NIK, zapadła decyzja, by kontrolerzy sprawdzili wybrane pomysły ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i efekty ich wdrażania. A przecież "Strategia" to kluczowe dzieło samego premiera - zawierała wszystkie gospodarcze pomysły jego ekipy na lata. Najwyższa Izba Kontroli w swoich dokumentach dość enigmatycznie opisuje przedmiot kontroli. Pewne jest, że pod lupę trafiły "wybrane projekty flagowe".

A to dopiero początek problematycznych raportów. W tym samym czasie prezes Najwyższej Izby Kontroli będzie już przeglądał wnioski z kontroli dotyczącej wdrażania elektromobilności. To znów pomysł, który firmował sam premier Mateusz Morawiecki. To właśnie premier składał obietnice dotyczące rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce. To właśnie premier nowym pojazdom poświęcił wiele wypowiedzi, w tym w swoim pierwszym expose.