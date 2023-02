"Mariupol zostanie zbudowany od nowa". Zagraniczne firmy już oferują wsparcie

Rosyjska armia zrównała Mariupol z ziemią. To miasto liczące niegdyś prawie 0,5 mln mieszkańców teraz obróciło się w ruinę, żyje w nim do 150 tys. osób. Według szacunków Serhija Zacharowa mogło zginąć od 20 do 25 tys. cywilów.

Zacharow podkreślił, że obecnie w Mariupolu trwa "handel ocalałymi mieszkaniami". Przetrwało ok. 10 proc. zabudowy mieszkaniowej. - Buriaci, Dagestańczycy i Czeczeni już się wprowadzają. Przyjeżdżają tam nie tylko do pracy, ale i po to, by zamieszkać. Widzimy też jakość tej ludności, która przybywa tam do pracy. Nie są to fachowcy, ale osoby o bardzo niskich kwalifikacjach. To jasno pokazuje, że Rosja nie ma zamiaru odbudowywać Mariupola. Nie zamierza uczynić z niego kwitnącego, tętniącego życiem miasta. Będzie to szare, brudne, wojskowe miasto, jeśli będzie znajdowało się pod okupacją, ale tak nie będzie.