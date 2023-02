Rywalizacja o odbudowę Ukrainy. Polskie firmy stoczą bój z zachodnimi o kontrakty

Inwestycje warte setki miliardów dolarów

Zachód będzie musiał zainwestować nawet od 500 do 750 mld dol., żeby Ukraina wróciła na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. - Do tego dochodzą straty pośrednie w postaci utraconego potencjału gospodarczego. Szacuje się, że Ukraina utraciła co najmniej 5 mln miejsc pracy, a jej zdolności wytwórcze obniżyły się o 30-45 proc. - mówi Artur Popko, prezes Budimeksu. Ta firma już wyraziła chęć współpracy w Ukrainie.

Polska firma ma w planach budowę galerii handlowej w Zaporożu

- Mamy też umowę z inwestorem na budowę galerii w Zaporożu, ale z oczywistych względów w najbliższym czasie nie dojdzie ona do skutku. Nie zaprzestaliśmy działalności w Ukrainie, we Lwowie nadal mamy przedstawicielstwo — przyznaje Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unipeb SA. Spółka poza galeriami myśli o budowie hoteli, biurowców oraz obiektów energetycznych.

Współpraca zamiast rywalizacji

Firmy czekają na wsparcie

Niewiadomą są normy w ukraińskim budownictwie

- Z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy będą ogłaszane projekty powojennej odbudowy Ukrainy, nie można jednoznacznie określić, jakie normy budowlane oraz inne przepisy będą wówczas obowiązywały w Ukrainie. Kraj ten uzyskał status kandydata do UE i integracja europejska ma być jej głównym motorem odbudowy. Zarówno władze Ukrainy, jak i przywódcy UE deklarują, że powojenna odbudowa powinna być powiązana z reformami przybliżającymi Ukrainę do członkostwa w UE. Państwo to stopniowo będzie dostosowywać się do standardów UE, również w dziedzinie budownictwa - odpowiada polski resort rozwoju i technologii.