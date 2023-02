Jak wzrosły ceny za wynajem mieszkania w 2023? Porównanie z 2022

Z danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w porównaniu do 2021 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych była niższa o 49,1 proc. Spowodowane było to przede wszystkim wysokimi stopami procentowymi (trzymiesięczny WIBOR® przekroczył 7,6 proc.), ale także podwyższeniem tzw. bufora ostrożnościowego w marcu 2022 r.

Zobacz także: "Naszym głównym konkurentem jest samochód". Szef FlixBusa o tym, jak zachęcić Polaków do korzystania z transportu zbiorowego

Nie powinno zatem dziwić, że osoby, które nie mogły otrzymać kredytu hipotecznego, decydowały się na wynajem mieszkania. Jednak także ceny wynajmu nie stały w miejscu. Czym był spowodowany ich wzrost? Nie tylko zwiększoną konkurencją wśród najemców, ale także rosnącymi kosztami ogrzewania, wody, prądu, czy wywozu śmieci. Dla przykładu, w styczniu 2022 r. czynsz za pięćdziesięciometrowe mieszkanie będące w zasobach jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wynosił 563,62 zł, a od stycznia 2023 r. wzrósł do 718,54 zł, a więc o niemal 27,5 proc.

O ile między styczniem 2022 r. a styczniem 2023 r. wzrosły ceny wynajmu mieszkań? Sprawdziliśmy to!

Średnia cena wynajmu mieszkania wzrosła o ponad 600 zł

W styczniu 2022 r. średnia cena wynajmu mieszkania w dziesięciu największych miastach wynosiła 2 242,50 zł . Styczeń tego roku przyniósł jej wzrost do 2 869,40 zł . Oznacza to, że ceny wynajmu mieszkań w Polsce w 2023 roku wzrosły o ponad 600 zł (czyli o 28,38 proc. ). W którym mieście wzrosły najbardziej ceny wynajmu mieszkań?

Warszawa odnotowała wzrost o 22,1 proc . Nie była to jednak największa podwyżka w skali kraju. Cena wynajmu mieszkania w Poznaniu poszybowała o 29 proc . Gdzie jeszcze odnotowano znaczne wzrosty ceny wynajmu mieszkań ? Wrocław zanotował podwyżkę rok do roku o 31 proc. Z kolei osoby, które wynajmują mieszkania w Krakowie, będą musiały wyjąć ze swoich portfeli kwotę większą aż o 36,1 proc. niż w ubiegłym roku.

Gdzie najtaniej wynająć mieszkanie? Możesz to sprawdzić na poniższej grafice.

Cena wynajmu a powierzchnia mieszkania

Na cenę wynajmu mieszkania ma wpływ jego powierzchnia. W styczniu 2023 r., za lokal mniejszy niż 40 mkw. wynajmujący życzą sobie o niemal 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Im większy metraż mieszkania, tym więcej trzeba zapłacić za jego wynajęcie. O ile? Pokażemy to na przykładzie mieszkań od 40 do 60 mkw. z dziesięciu największych miast w Polsce.

Średni wzrost cen wynajmu mieszkań liczących od 40 do 60 mkw., a więc takich, które mogą liczyć 2-3 pokoje i w których mogą mieszkać dwie – trzy osoby, wyniósł 29,61 proc. W tym przypadku największe podwyżki dotknęły najemców z Warszawy i z Krakowa, a najmniejsze – wynajmujących mieszkania w Szczecinie i Bydgoszczy.

Silny wzrost średnich cen najmu w największych miastach ma swoje źródło w dwóch głównych czynnikach. Pierwszym z nich jest obecna sytuacja geopolityczna Europy – od momentu wybuchu wojny w Ukrainie znacznie zwiększył się popyt na mieszkania na wynajem ze strony uchodźców szukających dachu nad głową. Liczba ofert mieszkań na wynajem w ostatnim tygodniu marca 2022 r. była o 60 proc. niższa niż w tygodniu poprzedzającym wybuch wojny. Z rynku najszybciej znikały mieszkania dostępne cenowo – czyli te mniejsze i tańsze, co powodowało silny wzrost średnich cen mieszkań pozostających w ofercie (mniej korzystnych cenowo i luksusowych). Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen na rynku najmu jest drastycznie zmniejszona zdolność kredytowa Polaków wraz ze stopą referencyjną kształtującą się na poziomie 6.75 proc. (+ 5 pp. doliczanych wg. rekomendacji KNF), co spowodowało, że wiele osób nie mogąc pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu pod zakup nieruchomości na własne potrzeby, było zmuszone zwrócić się w kierunku najmu.

Czy ceny najmu spadną? W tej chwili trudno cokolwiek przewidywać. Wiele zależy od poziomu inflacji i stóp procentowych. Światełkiem w tunelu jest obniżenie bufora ostrożnościowego (do 2,5 proc. dla kredytów o stałej stopie procentowej. Dla kredytów o stopie zmiennej ma on być adekwatnie wyższy) i prace nad wdrożeniem Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Na spadek cen najmu wpływ będzie miała przede wszystkim większa dostępność do kredytów hipotecznych, bo Polacy będą mieli możliwość rezygnacji z wynajmowanego mieszkania na rzecz kupna własnego.