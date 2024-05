Marka własna Orlenu. Koncern analizuje rynek pod konkretny produkt

Woda witaminowa pod marką własną Orlenu

Chodzi m.in. o "zebranie informacji o trendach rynkowych i dostępnych produktach, w tej rozwijającej się kategorii". W specyfikacji oczekiwanego produktu czytamy m.in., że chodzi o wody z magnezem oraz minerałami i witaminami w dwóch rodzajach: sugar full i sugar free , wszystkie w butelkach 500 do 600 ml pojemności z zaznaczeniem ewentualnej opcji produkcji "dedykowanej butelki ".

Chętni mogą do 24 maja odpowiedzieć na zapytanie o informację w postępowaniu "Wody witaminowe – marka własna". Orlen wspomniał przy tym, że w ramach kolejnych jego etapów przewidywane są ewentualne spotkania z producentami, dostawcami , którzy spełnią wymagania formalne i techniczne.

Orlen to polski gigant

Grupa Orlen to koncern energetyczny, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym także: w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija zarazem segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. planuje uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.