Marynarze bez podatku. KE dała Polsce zielone światło

W przypadku Polski chodzi o wprowadzenie nowego systemu ulg dla marynarzy. Jak podaje PAP, Komisja Europejska oceniła, że przyczyni się on do poprawy konkurencyjności unijnego sektora transportu morskiego oraz zachęci do rejestrowania statków w Europie. Jednocześnie pozwala zachować wysokie europejskie normy socjalne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz zapewnia równe warunki działania.