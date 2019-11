ORP Ślązak powstawał 18 lat. Wreszcie trafił do służby

Jeśli w tym czasie, kiedy przystępowano do budowy okrętu któremuś z budowniczych urodziło się dziecko, to właśnie osiąga pełnoletność. ORP Ślązak zwodowany został "już" 2 lipca 2015 r. w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego matką chrzestną została Maria Waga, wdowa po byłym dowódcy MW, admirale Romualdzie Wadze. Jednak dopiero 8 listopada Anno Domini 2019 podpisano protokół zdawczo-odbiorczy i uroczyście przekazano go Marynarce Wojennej właśnie. To okręt patrolowy, choć pierwotnie budowany był jako okręt wiodący serii korwet wielozadaniowych.