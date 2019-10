Nowy sprzęt dla wojska. Plan Modernizacji Technicznej zatwierdzony

Plan Modernizacji Technicznej wyznacza ramy prawne pozwalające na dalszą modernizację Sił Zbrojnych. Określa on uzbrojenie i wyposażenie, które będzie zakupione dla Wojska Polskiego w najbliższych latach.

Jak podkreślił na Twitterze, wydatki na obronność muszą wzrastać, "dlatego zaplanowaliśmy 524 mld zł na modernizację do 2035 r. Kupimy F-35, niewykrywalne drony, satelity i gamę sprzętu z polskiej zbrojeniówki".

- Proces modernizacji musi być sprawniejszy, skuteczniejszy i wydajny. Dlatego moją kluczową decyzją było wydłużenie okresu planistycznego z 10 do 15 lat. Wydłużenie planowania otworzyło drogę do stworzenia podstaw prawnych do zawierania wieloletnich umów - tłumaczył minister. Jak mówił, realizacja programów ma być ogromnym skokiem rozwojowym dla polskich Sił Zbrojnych, ma też stanowić impuls dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.