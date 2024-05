Masa demonstrujących w stolicy Gruzji. "Największy protest w historii"

Protesty w Gruzji. Nawet 300 tys. osób na ulicach Tbilisi

Zarówno uczestnicy sobotniego protestu, jak i jego obserwatorzy jeszcze w czasie trwania demonstracji podkreślali, że jest to prawdopodobnie największa z dotychczasowych gruzińskich manifestacji .

Gruzini protestują przeciw ustawie o "agentach zagranicznych"

Ustawa zakłada dodatkowe prerogatywy do kontroli organizacji pozarządowych i mediów. Oponenci władzy są zdania, że może ona, podobnie jak w Rosji , zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów.

Zgodnie z jej zapisami osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu . Ponadto resort sprawiedliwości będzie mógł pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Ustawa o "agentach zagranicznych" wzbudza sprzeciw Zachodu

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą. Apelują też do władz Gruzji o wycofanie się z niej. Zwracają też uwagę, że stoi ona w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Unii popiera, według sondaży, około 80 proc. Gruzinów.