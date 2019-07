Masowe zwolnienia w Ryanairze. Linie zatrudniają o 900 osób za dużo

W 2020 r. do Ryanaira miało dotrzeć 58 takich maszyn. Jednak - po dwóch katastrofach - producent uziemił wszystkie 737 MAX, przez co nie zrealizuje zamówień na czas. Dla Ryanaira oznacza to, że latem 2020 r., w najbardziej dochodowym sezonie, nie będzie dysponował wystarczającą flotą.