Martyna Kośka 13 minut temu

Mateusz Morawiecki o polskim bezrobociu: "Ekonomiści mówią - zatrzymaliście reakcję łańcuchową"

Premier przekonywał, że 6-proc. bezrobocie to, biorąc pod uwagę okoliczności, bardzo dobry wynik. Zapewnił również, że jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to 1 września dzieci wrócą do szkół.

