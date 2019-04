Premier zapewnił, że do rozmów przedstawicieli rządu "pod jego patronatem" z rolnikami dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Wcześniej przewodniczący AGROUnii wykluczył możliwość rozmów z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Zresztą sam minister dolał oliwy do ognia, określając poziom protestujących mianem "pustki intelektualnej". Lider AGROUnii nie pozostał mu dłużny. - To cham i prostak. To człowiek, który nigdy nie powinien być ministrem - ocenił Kołodziejczak.