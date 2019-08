Mateusz Morawiecki promuje zerowy PIT dla młodych. Spot jest już w sieci

– Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Chcemy go ułatwić wszystkim młodym, którzy wchodzą w dorosłe życie. Dlatego jeśli pracujesz i masz mniej niż 26 lat, otrzymasz zwolnienie z podatku PIT. To pakiet startowy na początek twojej kariery zawodowej. Żebyś mogła pracować na swoich warunkach. Żebyś mógł urządzić się tutaj, w Polsce. To wyższa pensja dla ciebie już od 1 sierpnia – mówi premier Mateusz Morawiecki w nowym klipie promującym ulgę podatkową.