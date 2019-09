Media: Sławomir Nowak straci pracę na Ukrainie. "Za manipulacje pójdziecie do piekła" - odpowiada polityk

Z kolei według streszczenia wywiadu ministra Władisława Kriklija mówił on: - Jeśli będę wprowadzany w błąd w tak elementarnych sprawach, które zajmują społeczeństwo, a z tym Julikiem skandal gonił skandal, to uważam to za próbę, by mnie politycznie podejść. Nie dopuszczę do tego. Z Nowakiem pożegnamy się. Polityk miał też zarzucić Nowakowi, że wprowadził go w błąd co do zatrudnienia menedżera Ukrawtodor Bohdana Julika. Menedżer był bohaterem głośnego skandalu przetargowego.